Legende: Mit seiner üblichen Geste Jordan Siebatcheu jubelt über den Siegtreffer. imago images / Matthias Koch

Nach dem 2:1-Heimsieg in der 19. Runde gegen Mainz liegt das Team von Urs Fischer 2 Punkte vor Bayern München, das am Sonntag im Einsatz steht. Mainz glich die Partie in der 78. Minute per Penalty aus. Der ehemalige YB-Stürmer Jordan Siebatcheu schoss Union in der 84. Minute schliesslich per Abpraller (4. Bundesliga-Treffer) zum Sieg. Für die «Eisernen» war es heuer der 5. Sieg im 5. Pflichtspiel.

Dortmund fertigt Freiburg ab

Ähnlich erfolgreich unterwegs ist Borussia Dortmund, das den 4. Sieg in Serie feierte und punktemässig zu den Bayern aufschloss. Das Team mit dem Schweizer Torhüter Gregor Kobel profitierte beim 5:1 gegen Freiburg von einem frühen Platzverweis gegen die Gäste. Bereits in der 17. Minute erhielt Kiliann Sildillia die 2. Gelbe Karte. Damit endete die eindrückliche Serie von 109 Freiburger Bundesliga-Spielen ohne Platzverweis.

Nahe an der Spitze bleibt auch Djibril Sows Eintracht Frankfurt, das gegen Hertha Berlin einen problemlosen 3:0-Sieg feierte. RB Leipzig musste sich nach dem 0:0 in Köln mit einem Punkt begnügen.