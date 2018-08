Am 21.08.1999 traf die AC Milan im Final der Supercoppa in Italien auf die AC Parma. Mit von der Partie: Das damals 21-jährige Torwart-Talent Gianluigi Buffon, der 27-jährige Weltmeister Lilian Thuram und der 32-jährige Weltfussballer George Weah. Buffon und Thuram siegten mit Parma 2:1. Am vergangenen Wochenende kam es nun zu einem speziellen «Wiedersehen».

Legende: Zu gemeinsamen Zeiten bei Juventus Turin Gianluigi Buffon (l.) und Lilian Thuram herzen sich. Getty Images

Bei der Ligue-1-Partie zwischen Guingamp und Paris standen mit Timothy Weah (18) und Marcus Thuram (21) die Söhne der beiden ehemaligen Serie-A-Stars auf dem Platz. Doch damit nicht genug: Der mittlerweile 40-jährige Gianluigi Buffon hütete den PSG-Kasten. Zum Schluss tauschte Buffon mit Klein-Thuram das Trikot und herzte ihn innig. Wie er es damals mit Marcus' Vater bereits machte.