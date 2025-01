Per E-Mail teilen

Legende: Kann es nicht fassen BVB-Keeper Gregor Kobel. Keystone/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Nach 4 Pflichtspielniederlagen in Folge wurde Trainer Nuri Sahin am Mittwoch bei Dortmund entlassen. Auch unter Interimscoach Mike Tullberg gelang dem BVB beim 2:2 zuhause gegen Bremen der Befreiungsschlag nicht. Trotz einer frühen roten Karte gegen Nico Schlotterbeck (21.) gingen die Gastgeber mit Nati-Keeper Gregor Kobel zwar 2:0 in Führung. Leonardo Bittencourt und Marvin Ducksch glichen für Bremen aber noch aus.

Auch Leverkusen verspielt 2:0-Führung

Bayern München gewann bei Freiburg (ab der 77. Minute mit Johan Manzambi) dank Toren von Harry Kane und Min-Jae Kim 2:1. Der Tabellenführer baute seinen Vorsprung auf Leverkusen auf 6 Punkte aus. Der amtierende Champion mit Nati-Captain Granit Xhaka verspielte beim 2:2 in Leipzig einen 2:0-Vorsprung.

Mainz (ab der 88. Minute mit Silvan Widmer) feierte gegen Stuttgart (ab der 72. Minute mit Fabian Rieder) einen 2:0-Heimsieg. Das Team von Bo Henriksen rückte damit bis auf einen Punkt an die viertplatzierten Stuttgarter heran. Augsburg rang Heidenheim zuhause 2:1 nieder.

