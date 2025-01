Per E-Mail teilen

Der VfL Wolfsburg ist im Rennen um die internationalen Plätze in der Fussball-Bundesliga über Holstein Kiel gestolpert. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl kam zum Auftakt des 19. Spieltags trotz grosser Überlegenheit nicht über ein 2:2 gegen den effizienten Aufsteiger hinaus und verpasste die Chance, deutlich näher an die Champions-League-Plätze heranzurücken.

Wimmer trifft und sündigt

Kiel sicherte sich im Kampf um den Klassenerhalt einen wertvollen Zähler, steht allerdings weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Patrick Wimmer (50.) und Jonas Wind (53.) sorgten für die zwischenzeitliche Wolfsburger Führung. Winter-Neuzugang David Zec (13.) und Steven Skrzybski (80.) trafen für Holstein.

Der Österreicher Wimmer avancierte nach seinem Tor zur tragischen Figur: Er scheiterte erst an der Latte (55.) und dann am Pfosten (63.), dann sah er auch noch Gelb und ist in der nächsten Runde gesperrt.

