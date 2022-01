In der Saison 2001/02 gelang dem SC Freiburg der einzige Auswärtssieg in Dortmund. Rund 20 Jahre später waren die Breisgauer von einem solchen Erfolg weit entfernt. Und als Erling Haaland mit seinem 2. Treffer des Abends (75.) zum 4:1 einnetzte – dem 2000. Heimtor in der BVB-Bundesliga-Historie –, war es endgültig um die Freiburger Hoffnungen geschehen. Mohamed Dahoud (86.) schlenzte den Ball gar noch zum 5:1 in die Maschen.

2 Eckbälle, 2 Mal Meunier

2 Eckbälle hatten Dortmund auf Kurs gebracht: Thomas Meunier (14./29.) war jeweils mit dem Kopf zur Stelle. Haaland stellte mit seinem 14. Tor im 13. Spiel kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel konnte BVB-Keeper Gregor Kobel einen Schuss nur abprallen lassen – und wie sein zur Pause eingewechselter Landsmann Manuel Akanji aus nächster Nähe mitverfolgen, wie der Ex-St. Galler Ermedin Demirovic zum 1:3 verkürzte.

Weil sich Dortmund den Sieg aber nicht mehr streitig machen liess, liegen die «Schwarz-Gelben» in der Tabelle noch 3 Punkte hinter Leader Bayern. Die Münchner müssen am Samstag in Köln ran.