Crystal Palace – Liverpool 0:2 (0:1)

Liverpool bleibt in der Premier League weiterhin verlustpunktlos. Nach dem Startspiel gewinnt die Klopp-Elf auch gegen Crystal Palace. Für das Führungstor war James Milner kurz vor der Pause mittels Penalty besorgt. Sadio Mané doppelte in der 93. Minute nach. Xherdan Shaqiri sass bei den «Reds» 90 Minuten auf der Bank.

Valencia – Atletico Madrid 1:1 (0:1)

Atletico Madrid konnte den Schwung aus dem Gewinn des Supercups nicht in die Primera Division mitnehmen. Die Gäste gingen zwar durch einen Treffer von Angel Correa in der 26. Minute in Führung, Valencias Rodrigo konnte jedoch nach einer knappen Stunde das Spiel wieder ausgleichen.

Atalanta Bergamo – Frosinone 4:0 (1:0)

Atalanta Bergamo landete gegen Frosinone einen fast nie gefährdeten Sieg. Fast, weil Frosinones Camillo Ciano in der 11. Minute noch den Pfosten traf. Danach hatte der Gast jedoch nichts mehr zu melden: Papu Gomez, Hans Hateboer, Mario Pasalic und nochmals Gomez stellten auf 4:0. Der Schweizer Remo Freuler spielte bei Atalanta 90 Minuten.