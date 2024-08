Legende: Traf im 100. Pflichtspiel zum 91. Mal Erling Haaland. imago images/Shutterstock/Vavier Garcia

Manchester City ist erfolgreich in seine Mission Titelverteidigung in der Premier League gestartet. Das Team von Pep Guardiola, das den 5. Meistertitel in Serie anstrebt, feierte auswärts gegen Chelsea einen 2:0-Erfolg.

Einmal mehr steuerte Erling Haaland bei den «Citizens» einen Treffer bei. Der norwegische Stürmer erzielte in der 18. Minute das 1:0 und traf damit zum dritten Mal in Folge am ersten Spieltag. Zudem war es für Haaland im 100. Pflichtspiel für City der 91. Treffer. Das zweite Tor ging auf das Konto von Mateo Kovacic, der gegen seinen langjährigen Ex-Klub in der Schlussphase (84.) zum Endstand traf.

Chelsea misslingt Servette-Hauptprobe

Nati-Verteidiger Manuel Akanji spielte bei Manchester City in der Innenverteidigung durch. Bei Chelsea kam der Ex-Basler Renato Veiga in der 80. Minute zu seinem Debüt. Bei den «Blues» sass erstmals in einem Pflichtspiel der neue Trainer Enzo Maresca auf der Bank. Der Italiener ist bereits der 5. Trainer in weniger als zwei Jahren.

Chelsea trifft am Donnerstag in den Playoffs der Conference League auf Servette.