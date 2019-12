Der FC Liverpool fährt gegen Watford den 8. Sieg in Folge ein. Mann des Spiels: Mohamed Salah.

Gegen das Tabellenschlusslicht Watford kam Liverpool dank eines Doppelpacks von Mohamed Salah (38. und 90.) zu einem 2:0-Sieg. Der Ägypter war zum 8. und 9. Mal in dieser Saison in der Premier League erfolgreich. Ein Treffer von Sadio Mané (50.) wurde nach Intervention des VAR aberkannt. Die Flanke zum vermeintlichen 2:0 schlug Xherdan Shaqiri, der in der 70. Minute ausgewechselt wurde.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mühte sich lange Zeit ab. Watford störte empfindlich den Spielaufbau der Liverpooler, erst Salahs herrliche Einzelaktion sorgte für das Führungstor der Gastgeber, ehe der Torjäger in der Schlussphase auch noch zur Entscheidung traf. Watford hatte zuvor einige Chancen liegen gelassen.

Siegesserie von Leicester gerissen

Weil Verfolger Leicester nach zuletzt 8 Siegen in Serie und trotz des 16. Tores von Jamie Vardy gegen Norwich nicht über ein 1:1 hinaus kam, bauten die «Reds» ihren Vorsprung auf 10 Punkte aus. Mit Chelsea (0:1 gegen Bournemouth) liess auch das Team auf Platz 4 Federn.

