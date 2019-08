Borussia Dortmund hat den deutschen Supercup gegen Bayern München mit 2:0 gewonnen.

Die Tore erzielten Paco Alcacer (48. Minute) und Jadon Sancho (68.).

Marwin Hitz, anstelle von Roman Bürki im BVB-Tor, zeigte eine starke Leistung.

Die Bundesliga-Saison beginnt zwar erst in zwei Wochen, lanciert wurde sie aber bereits am Samstagabend. Im Supercup boten der BVB und die Bayern eine abwechslungsreiche Partie, die Lust auf mehr macht.

Alcacer erlöst die Fans

Insbesondere Dortmund, das den Meistertitel offiziell als Ziel herausgegeben hat, zeigte sich spielfreudig. Bis zum ersten Tor mussten die Fans im ausverkauften BVB-Stadion aber bis nach der Pause warten. Paco Alcacer verwertete eine Vorlage von Jadon Sancho souverän.

Rund 10 Minuten später hatte Bayern dann seine grösste Torchance. Die Münchner scheiterten aber am eigenen Unvermögen – oder an Marwin Hitz. Der Schweizer vertrat Roman Bürki, der aufgrund einer Wunde am Schienbein verletzt passen musste.

Sancho unaufhaltsam

So war es weitere 10 Zeigerumdrehungen später Sancho, der für die Entscheidung besorgt war. Der Engländer setzte auf dem rechten Flügel zum Spurt an und tunnelte schliesslich Bayern-Goalie Manuel Neuer zum 2:0-Endstand.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 3.8.19, 22 Uhr