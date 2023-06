Legende: Der gefeierte Mann Ilkay Gündogan jubelt nach seinem zweiten Final-Treffer mit Fans und Mitspielern. Reuters/Action Images/Carl Recine

Im Wembley ereignete sich Historisches: Nach nur gerade 13 Sekunden – so schnell wie nie zuvor in einem FA-Cup-Final – zappelte das Runde bereits ein erstes Mal im Eckigen. Ilkay Gündogan zog aus 20 Metern volley ab und liess David de Gea im United-Tor keine Chance.

Direktabnahme zum Zweiten

Die «Red Devils» kamen zwar noch vor der Pause nach einem strittigen Handspenalty zum Ausgleich, ManCity konnte seine Überlegenheit in der 2. Halbzeit jedoch erneut in eine Führung ummünzen. In der 51. Minute flankte Kevin de Bruyne punktgenau auf Gündogan, der an der Strafraumgrenze erneut den Direktschuss wagte und den zweiten Volltreffer landete. Es sollte die Entscheidung sein.

Double geschafft, Triple noch möglich

Manuel Akanji erhielt einmal mehr das Vertrauen von Pep Guardiola und lieferte in der City-Dreierkette eine grundsolide Leistung ab. Nach Meisterschaft und FA Cup hat ManCity am kommenden Samstag die Möglichkeit, das Triple perfekt zu machen. Dann steigt in Istanbul der Champions-League-Final gegen Inter.