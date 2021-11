Augsburg düpiert die Bayern und gewinnt in der 12. Runde der Bundesliga mit 2:1. Der Schweizer Andi Zeqiri leitet das entscheidende Tor ein.

Da spielt Augsburg das vielleicht beste Spiel der Saison und der Schweizer Ruben Vargas verpasst die Partie, weil er wenige Stunden zuvor trotz Impfung einen positiven Corona-Test ablegte. Der 23-Jährige begab sich umgehend in Isolation. Mit dabei war aber Andi Zeqiri: Beim letztlich siegbringenden 2. Augsburg-Tor durch André Hahn (35.) war der Stürmer vor dem schnellen Umschalten für die Balleroberung verantwortlich.

Kimmichs Fehlen heiss diskutiert

Zeqiri luchste übrigens Marcel Sabitzer den Ball ab, der Joshua Kimmich ersetzte. Um den 26-Jährigen war in Deutschland zuletzt eine hitzige Debatte entflammt, weil er sich bislang nicht geimpft hatte. Nun fehlte er den Münchnern und zuvor schon der DFB-Elf, weil er Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Person hatte und sich nun in Quarantäne befindet.

Legende: Entscheidende Szene Zeqiri nimmt Sabitzer den Ball ab imago images

Auch das 1:0 war nach einem Konter gefallen: In der 23. Minute erzielte Mads Pedersen sein erstes Bundesliga-Tor. Robert Lewandowski hatte die Bayern in der 38. Minute per sehenswertem Volley wieder herangebracht. Doch Augsburg trotzte der Bayern-Dominanz (18:5 Schüsse) und liess kein Gegentor mehr zu.