Am Ende musste es wieder Robert Lewandowski richten: Der frischgebackene Weltfussballer schoss Bayern mit 2 Treffern zum Sieg. Dabei musste der Pole aber auch Glück in Anspruch nehmen:

43. Minute : Der Ausgleich zum 1:1 wird ihm auf dem Silbertablett serviert: Jonatan Tah und Goalie Lukas Hradecky unterlaufen im Duett eine Flanke, dahinter muss Lewandowski nur noch einnicken.

93. Minute: Der 32-Jährige zieht von der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss wird unhaltbar für Hradecky abgelenkt und besiegelt die 3 Punkte.

Leverkusen nicht belohnt

Für einen frühen Höhepunkt in einer animierten Partie hatte Patrik Schick gesorgt. Mit einem traumhaften Volley am chancenlosen Welttorhüter Manuel Neuer vorbei brachte der Tscheche Leverkusen in der heimischen BayArena in Führung (14.).

Der überraschende Tabellenführer aus Leverkusen zeigte eine starke Leistung und forderte die Bayern-Defensive Mal um Mal. Doch die Lorbeeren dafür blieben aus: Dank dem Last-Minute-Tor überholen die Münchner Leverkusen und verbringen Weihnachten als Bundesliga-Leader.