Im Derby gegen die AC Milan stellte Francesco Acerbi die Weichen bereits nach 18 Minuten auf Sieg. Der Innenverteidiger köpfelte einen von Benjamin Pavard verlängerten Eckball problemlos zum 1:0 ins Netz. Kurz nach der Pause doppelte Inter dann nach. Marcus Thuram schloss an der Strafraumgrenze ab und erhöhte auf 2:0 (49.).

Von den «Rossoneri» kam in der Folge wenig, um Inter ernsthaft in Bedrängnis zu bringen und den verfrühten Titelgewinn zu verhindern. Goalie Yann Sommer, der bereits in der 1. Halbzeit einmal eingreifen musste, parierte wenige Minuten nach dem 2:0 stark gegen Theo Hernandez.

Anschlusstreffer ohne Wirkung

Doch 10 Minuten vor Schluss wurde es plötzlich noch einmal spannend. Sommer parierte einen Abschluss zuerst stark, doch der Abpraller landete bei Fikayo Tomori. Dieser traf per Kopf zum 1:2. Von da an rannte die AC Milan, bei der Noah Okafor 3 Minuten vor dem Anschlusstreffer ins Spiel gekommen war, an.

Auch der Schweizer konnte seinen Nati-Teamkollegen nicht mehr bezwingen. Sommer verpasste zwar sein 18. Spiel ohne Gegentor in dieser Saison – doch das wird dem 35-Jährigen wohl egal sein. Getrübt wurden die Feierlichkeiten kurz vor Abpfiff noch durch Rudelbildungen und Tätlichkeiten. AC Milans Hernandez und Davide Calabria sowie Inters Denzel Dumfries flogen als Folge der Auseinandersetzungen vom Platz.

Doch auch die Platzverweise änderten nichts mehr am Ausgang der Partie. Dank des Siegs steht Inter Mailand bereits 5 Runden vor Schluss als italienischer Meister fest. Den 20. «Scudetto» machten sie ausgerechnet mit einem Derbysieg klar. Mit erst einer Niederlage nach 33 Spieltagen ist dieser auch hochverdient.