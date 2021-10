Nach dem empfindlichen 1:5 vor Wochenfrist gegen die Bayern muss Leverkusen auch im Rheinderby gegen Köln einen Rückschlag hinnehmen. Nach Toren von Patrik Schick (15.) und Karim Bellarabi (17.) innert 2 Minuten sahen die Gäste zunächst wie die sicheren Sieger aus. Jeremie Frimpong hatte wenig später mit einem Lattenschuss Pech.

Doch nach der Pause schlug Köln in der Person von Anthony Modeste zurück. Der Stürmer traf mit seinen Saisontoren 5 und 6 zum Ausgleich. Der 2. Treffer des Franzosen fiel erst in der 82. Minute, Leverkusen fand keine Antwort mehr.

Legende: Kölner Derbyheld Anthony Modeste (Mitte). imago images

Gerardo Seoanes Team liegt nun mit 5 Zählern Rückstand auf Leader Bayern auf dem 4. Tabellenrang. Union Berlin verpasste es beim 1:1 in Stuttgart, an der Werkself vorbeizuziehen. Der 18-Jährige Wahid Faghir glich für die nach einer gelb-roten Karte gegen Atakan Karazor (57.) dezimierten Schwaben in der Nachspielzeit aus. Taiwo Awoniyi (31.) hatte Urs Fischers Team in Führung gebracht.

Aufsteiger Bochum entfernte sich dank dem 2:0-Heimsieg gegen Frankfurt und dem 2. Vollerfolg in Serie von den Abstiegsrängen.