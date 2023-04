Legende: Strauchelt gegen Liverpool Granit Xhakas Arsenal. Keystone / AP Photo / Jon Super

In der 78. Minute wurde Roberto Firmino eingewechselt – nur 9 Minuten später konnte er sich als Torschütze zum 2:2 feiern lassen. Lange hatten sich die Fans der «Reds» auf den Ausgleich gegen Arsenal gedulden müssen, auch weil Mohamed Salah in der 52. Minute einen Elfmeter verschoss. Der Ägypter schoss den Ball etwas salopp am linken Pfosten vorbei. Die Mannschaft von Jürgen Klopp liess sich davon aber nicht beeindrucken und spielte sich mehrere Top-Chancen heraus – alle von Torhüter Aaron Ramsdale zunichte gemacht.

Leistungssteigerung im zweiten Durchgang

In der ersten Halbzeit hatte sich allerdings eine andere Partie gezeigt: Gabriel Martinelli (8. Minute) und Gabriel Jesus (28. Minute) brachten die «Gunners» mit ihren Treffern in Führung. Erst kurz vor der Pause vermochten die Liverpooler zu reagieren. Mohamed Salah vollendete in der 42. Minute einen schnell vorgetragenen Angriff zum Anschlusstreffer und konnte sich damit trotzdem auf der Torschützenliste eintragen.