2:2-Remis in Heidenheim

Werder Bremen kann die 57. Saison in der Bundesliga (Rekord!) planen. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt erreichte im Relegations-Rückspiel gegen Heidenheim ein 2:2. Das 1. Duell in Bremen hatte torlos geendet. Damit durfte am Ende der Oberklassige jubeln.

Unglücksrabe Theuerkauf

Hatte Heidenheim am Donnerstag keinen Gegentreffer zugelassen, lag der Ball am Montagabend bereits nach 140 Sekunden im Netz. Aber nicht etwa ein Bremer hatte getroffen, nein. Norman Theuerkauf schoss das Leder per Aussenrist sehenswert und unhaltbar ins Lattenkreuz.

Legende: Auf dem Weg ins Lattenkreuz Norman Theuerkauf (ganz links) bringt Bremen früh per Eigentor in Führung. imago images

Das Heidenheimer Geschenk nahm Bremen natürlich dankend an. Und für den «Underdog» wurde es doppelt schwierig: Nun waren aufgrund der Auswärtstorregel schon 2 Treffer gefordert.

Diese gelangen Heidenheim in der Schlussphase sogar: Tim Kleindienst traf zuerst per Abstauber (85.), und der gleiche Spieler war später vom Elfmeterpunkt erfolgreich (97.). Weil dazwischen aber Ludwig Augustinsson einen Werder-Konter erfolgreich abschloss, reichten die beiden FCH-Tore trotzdem nicht zur Sensation.