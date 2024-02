Legende: Arg gebeutelt Die Bayern müssen derzeit unten durch. Keystone/DPA/David Inderlied

Die Krise von Bayern München hat sich am Sonntag mit der 3. Pflichtspiel-Niederlage in Serie markant zugespitzt. Nach der Pleite im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende und dem 0:1 gegen Lazio Rom in der Champions League unterlagen die Bayern zum Abschluss des 22. Bundesliga-Spieltags dem VfL Bochum überraschend mit 2:3.

Der Druck auf Thomas Tuchel wird damit immer grösser. Offiziell erhält der Bayern-Trainer nach wie vor Rückendeckung. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen antwortete auf die Frage, ob Tuchel auch im nächsten Spiel gegen RB Leipzig auf der Bank sitzt, mit «selbstverständlich».

Fakt ist: Der Rückstand der Münchner auf Leverkusen beträgt nun bereits 8 Punkte. Der 12. Meistertitel in Serie rückt für den Rekordmeister in immer weitere Ferne.

Audio Tuchel: «Es ist alles schiefgegangen» (ARD, Autor: Andreas Kramer)

Upamecano fliegt schon wieder

Begonnen hatte die Partie gegen den klaren Aussenseiter standesgemäss. Jamal Musiala (14.) hatte die Bayern im Dauerregen von Bochum zunächst in Führung geschossen. Danach hatten die Münchner viel Ballbesitz, wussten aber wenig damit anzufangen.

Takuma Asano (38.) nach einem Ballverlust von Musiala, Keven Schlotterbeck (44.) per Kopf nach einem Eckball und Kevin Stöger (78.) per Foulelfmeter sorgten in der Folge für die Wende. Dem Penalty von Stöger war ein Foul von Dayot Upamecano vorausgegangen, der dafür die zweite gelbe Karte sah. Upamecano hatte bereits gegen Lazio Rom einen Elfmeter verursacht, der zum entscheidenden Gegentreffer geführt hatte.

Video Archiv: Upamecano schon gegen Lazio im Fokus

Harry Kane erzielte in der 87. Minute mit seinem 25. Saisontor zwar den Anschlusstreffer. Der Ausgleich gelang den Bayern trotz turbulenten Schlussminuten aber nicht mehr.

Frankfurt reicht dreimalige Führung nicht

Im anderen Sonntagsspiel ging Frankfurt auswärts gegen Freiburg dreimal in Führung, am Ende reichte es der Eintracht aber nur zu einem Punkt. Michael Gregoritsch traf für das Heimteam in der 89. Minute per Kopf zum 3:3.

Wegen Fan-Protesten gegen einen Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fussball Liga waren auch die beiden Partien vom Sonntag mehrfach unterbrochen worden. In Freiburg landete ein ferngesteuertes Flugzeug aus der Breisgauer Fankurve auf dem Rasen, in Bochum warfen Fans erneut Tennisbälle aufs Spielfeld.