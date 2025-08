Der Schweizer Internationale bringt Düsseldorf in Führung. Doch am Ende geht die Fortuna gegen Bielefeld unter.

Nur etwas mehr als eine halbe Stunde brauchte Cedric Itten, um erstmals für seinen neuen Klub zu treffen. In der 35. Minute entwischte der 28-Jährige mit einem Steilpass und brachte Fortuna Düsseldorf zum Auftakt der 2. Bundesliga in Bielefeld 1:0 in Führung.

Wirklich freuen konnte er sich allerdings nicht. Nach einer gelb-roten Karte mehr als eine Halbzeit in Unterzahl, ging Aufstiegsaspirant Düsseldorf am Ende gegen den Aufsteiger mit 1:5 unter. Itten hatte am letzten Montag von YB nach Deutschland gewechselt.

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs ärgerte sich über die Ampelkarte gegen Tim Oberdorf. «Das ist lächerlich, absolut lächerlich. Die erste Gelbe Karte geht in Ordnung, aber da eine Gelb-Rote zu geben, das ist lächerlich – und damit das Spiel so zu beeinflussen. Ich glaube, dass es eine falsche Entscheidung war», so Allofs bei Sky.