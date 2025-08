Legende: Da sorgte er für Ekstase auf Schalke Nikola Katic. imago images/Nico Herbertz

Schalke 04, dieser so stolze und traditionsreiche Klub trat gegen Hertha am Freitag die dritte 2.-Liga-Saison in Serie an. Die Kulisse in Gelsenkirchen war erstklassig, 62'000 füllten die Schalker Arena bis auf den letzten Platz.

Sie sorgten schon vor dem Anpfiff für pure Gänsehaut-Stimmung. Und der 14. der vergangenen Saison lieferte, legte eine sehr hohe Intensität an den Tag und überforderte Aufstiegskandidat Hertha masslos.

Katics irres Debüt

War der Lärmpegel schon nach dem Schalker 1:0 (16.) in die Höhe geschnellt, bebte 7 Minuten später das Stadion nach Nikola Katics 2:0 endgültig. Mit Katic und dem Schweizer Adrian Gantenbein neben ihm verteidigte Schalke in der Folge leidenschaftlich – und erfolgreich.

Dann wurde der verwarnte Gantenbein ausgewechselt (88.). Erst verkürzte Hertha, der meckernde Katic sah die gelbe Karte. Dann bekam Katic den Vollspann von Teamkollege Mertcan Ayhan an den Kopf. Der Bosnier spielte weiter – bis zu einem absichtlichen Handspiel, was seine 2. gelbe Karte nach sich zog. Es blieb beim 2:1 für Schalke.