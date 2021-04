Legende: Doppelter Unglücksrabe Wolfsbergs Verteidiger Jonathan Scherzer. imago images

Ende letzten Jahres glänzte der Wolfsberger AC noch in der Europa League. Mit sensationellen Siegen über Feyenoord (zweimal) und ZSKA Moskau zogen die Kärtner in die K.o.-Runde ein (wo sie gegen Tottenham dann chancenlos waren).

Scherzer: Eigentore 3 und 4

In der Liga erreichte der WAC am Sonntag dagegen einen Tiefpunkt: Im Heimspiel gegen Rapid Wien gab es eine 1:8-«Watschn». Massgeblich dazu bei trugen zwei eigene Verteidiger: Luka Lokashvili sah schon in der 29. Minute die gelb-rote Karte. Jonathan Scherzer lenkte gleich zweimal ins eigene Tor ab. Scherzer hatte in dieser Saison schon zuvor zwei Eigentore fabriziert.

Bei Wolfsberg ist seit Wochen Feuer im Dach. Trainer Ferdinand Feldhofer wurde nach einem Machtkampf mit Captain Michael Liendl entlassen.

Daka mit Blitzhattrick

Nach der Kanterniederlage ist der WAC nun 6. An der Spitze steht RB Salzburg, das Sturm Graz mit 3:1 bezwang. Patson Daka erzielte alle drei Tore für die «Bullen» zwischen der 3. und 11. Minute. Dann vergab der Sambier vom Elfmeterpunkt die Chance, sich zum Vierfachtorschützen zu machen.