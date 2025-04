Legende: Wollen in den Pokal-Final Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness und der neue Leipzig-Coach Zsolt Löw. imago images/Sven Simon

Die Vision vom Gewinn des DFB-Pokals soll das strauchelnde Leipzig aus der Krise reissen. «Für die Mannschaft ist es eine einmalige Chance, mit zwei Siegen einen Titel zu gewinnen. Der Pokal hat eine grosse Bedeutung», sagte der neue RB-Trainer Zsolt Löw vor seinem Debüt im Halbfinal in Stuttgart.

Für Leipzig ist in der Liga die Teilnahme an der Champions League in Gefahr geraten. 3 Punkte Rückstand sind es 7 Runden vor Schluss auf die «Königsklassen»-Ränge. Gelingt RB aber der Einzug ins Pokal-Endspiel in Berlin und dort sogar der 3. Triumph nach 2022 und 2023, liesse sich eine bisher ernüchternde Saison noch als Erfolg verbuchen.

Wir haben eine Riesenchance am Mittwoch.

In einer ähnlichen Situation ist Stuttgart. Nach 6 Spielen ohne Sieg ist der VfB in der Liga auf Platz 11 abgerutscht, hat 8 Punkte Rückstand auf die «Königsklasse», 5 auf das internationale Geschäft. «Wir haben eine Riesenchance am Mittwoch. Jetzt geht es darum, als Klub die Kräfte zu bündeln, Ärmel hochzukrempeln und dieses Spiel gross zu machen und gross werden zu lassen», sagte Trainer Sebastian Hoeness.

