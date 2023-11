Haris Tabakovic führt die Hertha im DFB-Pokal zum Sieg über Bundesligist Mainz 05.

Auch Borussia Dortmund steht dank einem 1:0-Heimsieg gegen Hoffenheim im Achtelfinal.

Bayer Leverkusen müht sich beim Drittligisten Sandhausen zu einem letztlich zu klaren 5:2-Auswärtserfolg.

Die Hertha hat zuhause den Bundesligisten Mainz 05 (bis 70. mit Edimilson Fernandes/ohne Silvan Widmer) mit 3:0 aus dem DFB-Pokal gekegelt. Grosser Dank dafür gebührte mal wieder Torjäger Haris Tabakovic. Der 29-Jährige erzielte die Tore zum 2:0 (50./Elfmeter) und vorentscheidenden 3:0 (61./Kopfball). Damit schraubte er sein Torekonto für die Berliner auf 12 in 12 Spielen. Den Mainzern, sieglos am Tabellenende der Bundesliga, fiel über die komplette Spielzeit gegen eine dominante Hertha zu wenig ein.

Dortmund hat seine gute Form im Pokal bewahrt. Im Heimspiel gegen Hoffenheim reichte ein Treffer von Publikumsliebling Marco Reus kurz vor der Pause zum mehr als verdienten Sieg. Der 34-Jährige verwertete eine Hereingabe von Jamie Bynoe-Gittens, obwohl er den Ball nicht wunschgemäss getroffen hatte. Goalie Gregor Kobel blieb zum 3. Mal in den letzten 4 Spielen ohne Gegentor.

Audio Kobel: «Super Spiel von uns – ein sehr verdienter Sieg» (ARD/Daniela Müllenborn) 02:00 min Bild: IMAGO / Nordphoto abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Leverkusen mit mehr Mühe als gedacht

Bis kurz vor Schluss war im Hardtwaldstadion von Sandhausen überraschenderweise alles offen. Leverkusen, Tabellenführer der Bundesliga, hatte mit dem Gegner aus der 3. Liga viel mehr Mühe als erwartet. Zweimal war Bayer, das erst ab der 64. Minute mit Granit Xhaka agierte, in Führung gegangen und zweimal konnte der krasse Aussenseiter reagieren. Auf das 3:2 durch Adam Hlozek (85.) hatte das Heimteam dann aber keine Antwort mehr. Im Gegenteil: Amine Adli sorgte mit einem Doppelpack innert 4 Minuten für das 5:2-Schlussresultat.

Coppa Italia: Sohm trifft und überrascht Box aufklappen Box zuklappen Der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler Simon Sohm siegte in den 1/16-Finals der Coppa Italia mit Parma auswärts beim oberklassigen Lecce 4:2. Der 22-Jährige eröffnete den Torreigen für den Zweitligisten bereits in der 9. Minute. Die Entscheidung fiel nach dem zwischenzeitlichen 2:2 erst in der Nachspielzeit.

Einen grossen Sieg feierte Paderborn auswärts in Freiburg. Der 12. der 2. Bundesliga gewann beim Erstligisten aus dem Breisgau mit 3:1. Bereits in der ersten Halbzeit hatte Paderborn den Favoriten überrumpelt. Filip Bilbija traf in der 4. Minute und eine halbe Stunde später setzte Florent Muslija mit einem schönen Freistosstor noch einen obendrauf. Freiburg gelang in der 2. Halbzeit nur noch der Ehrentreffer durch Maximilian Eggestein (70.) zum 1:3.

Magdeburg: 5 Tore erzielt, Sieg nach Penaltyschiessen

Im Duell zwischen Holstein Kiel und Magdeburg, beide aus der 2. Bundesliga, ereignete sich Kurioses: Die Gäste erzielten zwar satte 5 Tore, trotzdem hatte es nach der Verlängerung 3:3 gestanden. Die Magdeburger brachten sich nach einer 2:0-Pausenführung mit 2 Eigentoren innert 7 Minuten unfreiwillig selbst in die Bredouille. In der Verlängerung gingen sie zwar abermals in Führung, doch in der 120.+2 Minute gelang Kiel der Ausgleich. Ein Happy End gab es aber trotzdem: Im Elfmeterschiessen behielt Magdeburg die besseren Nerven.

Eintracht Frankfurt setzte sich auswärts beim Drittligisten Viktoria Köln glanzlos mit 2:0 durch. Die «Adler» gingen nach einer Viertelstunde durch Ellyes Shkiri in Front, Ansgar Knauff machte in der 90. Minute den Deckel drauf.