Die AS Roma reist am Donnerstag mit breiter Brust nach Bern – gegen Benevento resultierte der 2. Sieg in Serie.

Legende: Eine klare Ansage nach Bern Die Römer Pedro und Lorenzo Pellegrini hatten gleich fünffachen Grund zum Jubeln. Getty Images

Die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen in der Europa League sind gänzlich unterschiedlich: YB brachte am Samstag bei Servette, Link öffnet in einem neuen Fenster trotz klarem Chancenplus bei seiner Hauptprobe kein Tor zustande. Der Gegner AS Roma dagegen, der am Donnerstag im Wankdorf antritt (ab 18:40 Uhr bei SRF zwei), netzte gleich 5 Mal ein.

Die Hauptstädter siegten mit 5:2 gegen Benevento und rückten dank dem zweiten Dreier in der noch jungen Meisterschaft auf Rang 7 vor. Edin Dzeko liess sich als Doppel-Torschütze feiern, 2 Goals fielen mittels Foulpenalty bzw. unmittelbar danach.

Sieg auch für Cluj – Remis für ZSKA Sofia Die weiteren Gegner der Young Boys in der Europa-League-Gruppenphase schnitten am Wochenende wie folgt ab: Cluj (RUM) vs. Botosani 2:1 (1:1) – Zwischenrang 2 mit 15 Punkten aus 7 Spielen; Cluj empfängt am 29. Oktober Gelb-Schwarz

(RUM) vs. Botosani 2:1 (1:1) – Zwischenrang 2 mit 15 Punkten aus 7 Spielen; Cluj empfängt am 29. Oktober Gelb-Schwarz ZSKA Sofia (BUL) vs. Beroe 1:1 (0:0) – Zwischenrang 4 mit 14 Punkten aus 9 Spielen; ZSKA Sofia gastiert am 5. November im Berner Wankdorf

Fehlstarts für Rodriguez und Sohm

Ricardo Rodriguez erlebte bei seinem Debüt für Torino eine Enttäuschung. Trotz früher Führung unterlagen die «Stiere» zuhause Cagliari 2:3 und bleiben auch nach 3 Spielen punktelos. Die ersten beiden Matches hatte der 28-jährige Schweizer im September wegen einer Blessur verpasst.

Auch Simon Sohm (ab 64. Minute im Einsatz) verlor bei seiner Feuertaufe. Mit Parma unterlag der Zürcher, der den FC Zürich vor rund 2 Wochen verlassen hatte, beim zuvor punktelosen Udinese 2:3.