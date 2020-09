Mvogo mit Fehlstart in Eindhoven

Legende: Yvon Mvogo beim Heimspiel gegen Emmen. imago images

Mvogo ist hinter Yann Sommer und Jonas Omlin die Nummer 3 im Schweizer Nationalteam. Weil der 26-Jährige bei Leipzig in den letzten 3 Jahren kaum Spielpraxis erhielt, wechselte er auf die neue Saison hin leihweise zum PSV Eindhoven.

In der niederländischen Eredivisie stand der Ex-YB-Goalie in den ersten beiden Meisterschaftsspielen in der Startelf. Eindhoven gewann sowohl den Saisonauftakt gegen Groningen (3:1), als auch die 2. Partie zuhause gegen Emmen (2:1).

Beide Gegentore hatten es aber in sich:

13. September: Mvogo spielt als hinterster Mann den Ball mit dem Fuss auf einen gegnerischen Stürmer. Prompt fällt das zwischenzeitliche 1:1.

Mvogo spielt als hinterster Mann den Ball mit dem Fuss auf einen gegnerischen Stürmer. Prompt fällt das zwischenzeitliche 1:1. 19. September: Philipp Max spielt einen Rückpass. Mvogo will den Ball mit dem Fuss stoppen, unterläuft diesen jedoch. In der 83. Minute steht es 1:1. Gut, dass Maximiliano Romero (94.) noch das 2:1 für PSV gelingt.

Mit zunehmender Spielpraxis dürften Mvogo solche Fehler nicht mehr unterlaufen. Seine Verpflichtung wurde in den Niederlanden auch damit erklärt, dass Coach Roger Schmidt einen Goalie will, der auch mit den Füssen stark ist.