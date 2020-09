Die gesamte Spielzeit über fand der BVB mit Roman Bürki und Manuel Akanji in der Startelf nicht in die Partie. Das Heimteam aus Augsburg hingegen, bei dem Ruben Vargas verletzungsbedingt fehlte, spielte frech auf und ging in der 40. Minute durch einen Kopfball von Felix Uduokhai in Führung.

Auch nach der Pause hinterliess das Team von Lucien Favre einen enttäuschenden Eindruck. Die Quittung dafür war das 2:0 für den FC Augsburg in der 54. Minute durch den Ex-Schalker Daniel Caligiuri, der letztlich für den Endstand sorgte.

Gladbach strauchelt gegen Union Berlin

Lange Zeit tat sich Borussia Mönchengladbach zuhause gegen ein aufsässiges Union Berlin von Urs Fischer schwer. Nach dem 0:0 zur Pause konnten die «Fohlen» mit Yann Sommer und Nico Elvedi dann aber eine Schippe drauflegen. Marcus Thuram sorgte in der 56. Minute für die verdiente Führung. Doch der Schock kam 10 Minuten vor dem Ende: Nico Schlotterbeck köpfte Union zum letztlich verdienten 1:1-Unentschieden.

Legende: Der Ausgleich kam kurz vor Schluss Yann Sommer kommt mit Gladbach nicht über ein 1:1 gegen Union Berlin hinaus. Freshfocus

Kobel siegt mit Stuttgart

Der VfB Stuttgart feierte mit einem 4:1 auswärts in Mainz den ersten Saisonsieg. Gregor Kobel im Stuttgarter Tor musste nach nur 13 Minute allerdings den frühen Rückstand hinnehmen. Doch der VfB sorgte mit offensivem Fussball für die Wende. Kurz vor der Pause schoss Silas Wamangituka den Ausgleich. Nach gut 1 Stunde brachte Daniel Didavi seine Farben in Front. Für das 4:1-Schlussresultat sorgten Mateo Klimowicz (80. Minute) und Sasa Kalajdzic (86. Minute).

Schalke weiter in der Krise

Für Schalke 04 ist die Lage bereits nach dem 2. Spieltag ungemütlich. Nach dem 0:8 zum Auftakt gegen Bayern München setzte es für die «Königsblauen» zuhause gegen Werder Bremen eine 1:3-Pleite ab. Matchwinner für die Bremer war Niclas Füllkrug mit 3 Toren. Schalke ist damit seit 18 Spielen ohne Sieg.

Bielefeld holt ersten Sieg

Nach dem überraschenden 1:1 gegen Frankfurt am 1. Spieltag fuhr Aufsteiger Arminia Bielefeld den ersten Vollerfolg ein. Das Team mit dem Schweizer Cédric Brunner gewann zuhause mit 1:0 gegen den 1. FC Köln.

Im Spitzenduell des 2. Spieltags trennten sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig 1:1. Emil Forsberg brachte die Gäste aus Leipzig in der 14. Minute sehenswert in Führung. Kerem Demirbay sorgte nur 6 Minuten später für den Ausgleich.