Mourinho wird Trainer der AS Roma

Gut zwei Wochen nach seiner Entlassung bei den Tottenham Hotspur hat José Mourinho die Weichen für seine berufliche Zukunft gestellt. Mit den Verantwortlichen der Roma einigte er sich auf einen für drei Saisons gültigen Vertrag, der ab Sommer läuft.

Fonseca erfüllte die Erwartungen nicht

Für Mourinho ist es eine Rückkehr in die Serie A. Von 2008 bis 2010 war er sehr erfolgreich bei Inter tätig. In seiner ersten Saison führte er die Mailänder zum Meistertitel, im Jahr danach holte er zum ganz grossen Schlag aus: Unter seiner Führung gewann Inter das Triple, also die Champions League, erneut den «Scudetto» und dazu den Cup.

Der bisherige Trainer Paulo Fonseca muss bei der Roma im Sommer weichen, weil die Mannschaft die Erwartungen unter seiner Führung nicht hat erfüllen können. Die Römer liegen in der Meisterschaft vier Runden vor Schluss ohne Chancen auf die Champions-League-Qualifikation auf dem 7. Rang. In der Europa League stehen sie nach dem 2:6 bei Manchester United letzte Woche vor dem Halbfinal-Out.