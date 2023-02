Die Borussen gehen in der 20. Runde der Bundesliga in Berlin gegen die Hertha als Verlierer vom Platz.

20. Runde in der Bundesliga

Trotz des dritten Saisontors von Nico Elvedi bezieht Borussia Mönchengladbach in der 20. Bundesliga-Runde bei Hertha Berlin eine 1:4-Klatsche. In der 17. Minute lenkte Elvedi einen Eckball mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz und schien damit den Weg zum Auswärtssieg der Borussen geebnet zu haben. Schliesslich hatte Hertha Berlin die bisherigen vier Partien in diesem Jahr mit einem Torverhältnis von 1:13 verloren.

Doch diesmal gelang den Berlinern eine Reaktion: Die bei Hertha ausgebildeten jungen Jessic Ngankam, Marton Dardai und Derry Scherhant machten aus dem 0:1 ein 3:1, noch bevor Dodi Lukebakio tief in der Nachspielzeit mittels Penalty den Innerschweizer Keeper Jonas Omlin zum vierten Mal überwand. Dank dem erst vierten Sieg in dieser Saison macht Hertha einen Sprung auf den Relegationsplatz.

Im zweiten Spiel am Sonntag setzte sich Köln zuhause gegen Eintracht Frankfurt (mit Djibril Sow bis 72.) mit 3:0 durch. Die Tore erzielten Timo Hübers (49.) und Ellyes Skhiri (71./86.).