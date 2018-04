Der Franzose wurde in jedem Jahr Meister.

Dank dem Sieg gegen Augsburg kann Bayern München in der Bundesliga nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Für die Münchner ist es bereits der 6. nationale Meistertitel in Folge.

Noch länger dauert die persönliche Serie von Kingsley Coman. Und das, obwohl der Franzose am 13. Juni erst seinen 22 Geburtstag feiert.

Doppelte Freude 2016

Der Lauf beginnt in der Saison 2013. Am 25. Spieltag wird Coman als 16-Jähriger für Paris Saint-Germain eingewechselt, steht 3 Minuten auf dem Platz und feiert am Ende erstmals einen Meistertitel.

Speziell ist der Fall in der Saison 2015/16. Damals absolviert der Franzose einen Einsatz für Juventus und wechselt danach zu den Bayern. Beide Teams werden am Ende Meister – und Coman zweimal in einer Saison Meister.

Legende: Zwei Meisterhamster Coman kommt im September 2013 für Ibrahimovic. imago

Grosse Namen vor Coman

Bis zum Meisterschafts-Rekord ist es für den 21-Jährigen aber noch ein weiter Weg. Mit 16 Meistertiteln liegt der Norweger Roar Strand an der Spitze dieser Wertung. Er gewann jeweils mit Rosenborg Trondheim. Auch Ryan Giggs (13) oder Zlatan Ibrahimovic (11) liegen noch vor Coman.

Was Titel in Serie betrifft, hinkt Coman Witali Rodionow hinterher. Der Weissrusse gewann zwischen 2006 und 2017 mit Bate Borrisow 12 Mal in Folge die Meisterschaft. Im Januar beendete er seine Karriere. Gut für Coman und seine Serie.

Comans Meistertitel 2013

PSG

2014 PSG 2015 Juventus 2016 Juventus, Bayern München 2017 Bayern München 2018 Bayern München

Resultate Bundesliga

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 07.04.18, 17:40 Uhr