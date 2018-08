Ein Profifussballer muss seine Karriere während 21 Monaten unterbrechen, da er Militärdienst leisten muss. Für Heung Min Son könnte genau dieses Szenario im Sommer 2019 eintreten. Dann nämlich wird Son 27 Jahre alt und das südkoreanische Militär würde auf seinen Einsatz beharren.

Dass Son einen Marktwert von 50 Millionen Euro besitzt oder bei Tottenham wöchentlich knapp 100'000 Euro verdient, interessiert das südkoreanische Militär nicht. Was allerdings zu einer Freistellung führen würde: Eine Goldmedaille an den Asienspielen.

Diese Chance bekommt der 26-Jährige nun. Am Mittwoch starten die Südkoreaner in die Gruppenspiele. Das Endspiel um Gold und Sons Zukunft fände am 1. September statt.

«Ich möchte mich bei meinem Teammanager und meinen Mitspielern entschuldigen, dass ich so lange nicht da bin», sagte Son bei seiner Abreise in London am Sonntag. Sollte er die Asienspiele nicht erfolgreich gestalten können, droht Son eine deutlich längere Absenz. Und eine massive Gehaltseinbusse: Der Sold beträgt in Südkorea monatlich 240 Euro.