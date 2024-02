Wie so oft in dieser Saison kam es in mehreren Fanblöcken zu Protesten gegen die Investorenübernahme in der DFL. Insbesondere bei Union Berlin – Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach – Darmstadt musste das Spielgeschehen mehrfach unterbrochen werden. Immer wieder flogen Tennisbälle aus den Fanlagern auf die Plätze.