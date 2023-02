Legende: Rot in der 8. Minute Dayot Upamecano (r.) wird vom Platz gestellt. imago images / Jan Huebner

Der Leader patzt: Bayern München hat sich bei Borussia Mönchengladbach in Unterzahl einen Ausrutscher erlaubt. Bei Yann Sommers Rückkehr an die alte Wirkungsstätte knapp einen Monat nach seinem Transfer unterlag der deutsche Rekordmeister 2:3.

Hofmann Mann des Spiels

Der Grund für die Niederlage ist eigentlich schnell gefunden: Bereits in der 8. Minute sah Dayot Upamecano wegen einer Notbremse Rot. Danach zeigte sich Gladbach dominant und kam zu den besseren Chancen. Der Mann des Spiels hiess Jonas Hofmann.

Er legte zuerst Lars Stindls 1:0 nach einem Pfostenschuss (13.) auf, erzielte später das 2:1 aus rund 11 Metern selbst (55.) und lieferte schliesslich bei Marcus Thurams 3:1 erneut die Vorlage (84.). Sommer, der bei den Bayern durchspielte, konnte beim letzten Treffer nicht mehr entscheidend klären. Bei Gladbach spielten Jonas Omlin und Nico Elvedi ebenfalls durch. Die Treffer der Bayern hatten Eric Maxim Choupo-Moting (35.) und Mathys Tel (90.+3) erzielt.

Spannung in der Tabelle

Der Ausrutscher der Bayern gibt Union Berlin am Sonntag (gegen Schalke 04) die Chance, Rang 1 der Bundesliga zu übernehmen. Dortmund (gegen Hertha Berlin) kann zu den Bayern aufschliessen.

Bayerns Verfolger Freiburg (2:0 in Bochum) und Leipzig (3:0 in Wolfsburg) verkürzten den Rückstand auf die Bayern auf 3 respektive 4 Punkte. Zu einem Befreiungsschlag setzte Stuttgart an: Der 3:0-Heimsieg gegen Köln katapultierte die Schwaben vom 17. Platz über den Strich auf Rang 14.