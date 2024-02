Der VfB Stuttgart behauptet in der Bundesliga den 3. Rang dank einem 3:1 gegen Mainz. Hoffenheim gleicht gegen Köln spät aus.

Legende: Torschützen unter sich Maximilian Mittelstädt (l.) und Deniz Undav. EPA/Ronald Wittek

Der VfB Stuttgart hat in der 21. Runde der Bundesliga einen souveränen 3:1-Sieg gegen Mainz gefeiert. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit stellten Maximilian Mittelstädt und Jamie Leweling die Weichen auf Sieg für die Gastgeber. Deniz Undav machte in der 73. Minute mit dem 3:0 alles klar. Ludovic Ajorque sorgte 3 Minuten später lediglich noch für Resultatkosmetik.

Leonidas Stergiou sass bei Stuttgart ebenso wie Edimilson Fernandes bei Mainz über 90 Minuten auf der Bank. Captain Silvan Widmer fiel bei den Gästen kurzfristig wegen einer Grippe aus. Die Schwaben konnten Dortmund im Kampf um den 3. Tabellenplatz wieder um 3 Punkte distanzieren.

Kramaric rettet Hoffenheim einen Punkt

Im zweiten Sonntagsspiel der Bundesliga gelang Andrej Kramaric für Hoffenheim in der 94. Minute das 1:1 gegen Köln. Der 19-jährige Max Finkgräfe hatte die Gäste zuvor in der 79. Minute durch einen direkten Freistoss auf Siegkurs gebracht. Damit bleibt der FC 5 Punkte hinter Union auf dem Relegationsplatz. Mainz fehlen derweil bereits 9 Punkte auf die Berliner.