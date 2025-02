21. Spieltag in der Bundesliga

Legende: Fehlstart beim BVB Niko Kovac. imago images/osnapix

Julian Brandt brachte im Signal Iduna Park für den BVB mit dem 1:2-Anschlusstreffer in der 81. Minute die Hoffnung zurück. Mehr war beim Einstand Niko Kovacs aber nicht mehr möglich – auch, weil Julian Ryerson in der 90. Minute noch Gelb-Rot sah. Ausgerechnet der ehemalige Stuttgarter Waldemar Anton hatte eine Hereingabe zum 1:0 für den VfB ins eigene Netz abgelenkt (50.). Elf Minuten später bezwang Jeff Chabot Gregor Kobel völlig freistehend zum 2:0.

Leverkusen gibt Punkte ab

Granit Xhakas Leverkusen musste sich in Wolfsburg mit einem 0:0 begnügen und liegt neu schon 8 Punkte hinter Leader Bayern München. Trotz mehr Spielanteilen brachte die «Werkself» nur einen Schuss aufs Wolfsburger Tor zustande. Andreas Skov Olsen traf für die «Wölfe» ausserdem nur die Latte (75.). Am kommenden Samstag kommt es in Leverkusen zum Direktduell der beiden Meisterschaftsanwärter.

Union Berlin fuhr beim 4:0 auswärts gegen Hoffenheim «Big Points» im Abstiegskampf ein. Heidenheim (0:1 in Freiburg) konnte kein Terrain gutmachen und verbleibt auf dem Relegationsplatz.

Bundesliga