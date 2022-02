Die Sachsen gewinnen zum Auftakt der 22. Runde der Bundesliga zuhause 3:1 und ziehen an den «Geissböcken» vorbei.

Erstmals in dieser Saison ist RB Leipzig auf einen Champions-League-Platz geklettert. Dank dem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln liegt der Zweite der Bundesliga-Saison 2020/21 zumindest vorübergehend auf Platz 4. Bereits am Samstag kann der SC Freiburg aber wieder an den Sachsen vorbeiziehen. Die Kölner fielen derweil vom 6. auf den 7. Rang zurück.

Spanischer Doppelschlag bringt Entscheidung

Christopher Nkunku brachte die Gastgeber in der 25. Minute mit einem sehenswerten Freistoss in Führung. Für den Franzosen war es bereits das 11. Saisontor. Nach der Pause sorgten die beiden Spanier Dani Olmo mit seinem 1. Treffer in der laufenden Spielzeit und Angelino innerhalb von 3 Minuten für die Entscheidung zugunsten der Leipziger (54./57.).

Tim Lemperle gelang für die Kölner, die ohne den erkrankten Top-Stürmer Anthony Modeste hatten auskommen müssen, kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer.