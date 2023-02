22. Spieltag in der Bundesliga

Dortmund schlägt Hoffenheim in einer engen Partie 1:0. Vor dem Spitzenspiel Bayern – Union am Sonntag grüsst das Team von Gregor Kobel von der Tabellenspitze.

Hertha Berlin besiegt Augsburg und befreit sich aus der Abstiegszone.

Für Gregor Kobel und Dortmund war das Gastspiel in Sinsheim eine Herausforderung: Das abstiegsbedrohte Hoffenheim verkaufte seine Haut teuer, doch letztlich setzte sich der Favorit mit 1:0 durch.

Kobel blieb damit in dieser Saison wettbewerbsübergreifend zum 12. Mal ohne Gegentor. Und Dortmund feiert 2023 auch im 9. Spiel einen Sieg. Zumindest bis Sonntag erobert das Team von Edin Terzic damit den Leaderthron in der Bundesliga. Die Bayern könnten mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Union Berlin wieder auf Platz 1 vorstossen.

Für das glückliche Siegtor war Julian Brandt besorgt. Er verlängerte einen Freistoss von Marco Reus mit dem Rücken in die Maschen.

Sow trifft, verliert aber

Leipzig hat den Schwung vom 1:1 in der Champions League gegen Manchester City auch in die Meisterschaft mitgenommen. Die Sachsen legten die Basis für den 2:1-Erfolg gegen Frankfurt in der ersten Halbzeit, als Timo Werner und Emil Forsberg trafen. Nati-Spieler Djibril Sow brachte die stärker werdenden Gäste nach Ablauf einer Stunde mit seinem 3. Saisontor wieder heran. Zu mehr reichte es aber nicht mehr.

Im Tabellenkeller gelang Hertha Berlin gegen Augsburg ein kleiner Befreiungsschlag. Im Schneetreiben der Hauptstadt sorgten Marco Richter und Marvin Plattenhardt für den 2:0-Sieg. Ruben Vargas kam bei Augsburg nach überstandener Verletzung erstmals seit einem Monat wieder zu einem Teileinsatz. Er wurde nach der Pause eingewechselt.

Hertha macht einen Sprung aus der Abstiegszone auf den 14. Tabellenplatz. Möglich wurde dieser, weil die direkten Konkurrenten Bochum (0:3 gegen Bremen) und Hoffenheim ohne Punkte blieben. Stuttgart tritt am späteren Abend noch auf Schalke an.