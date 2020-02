Legende: Unaufhaltsam Leipzig liess Schalke keine Chance. imago images

Leipzig hält dank eines 5:0-Sieges gegen Schalke Schritt mit den Bayern.

Hertha Berlin geht zuhause gegen Köln regelrecht unter.

Der BVB schickt Werder Bremen mit einem 2:0 noch tiefer in den Abstiegsstrudel.

Leipzig bleibt erster Bayern-Verfolger. Beim 5:0-Sieg auf Schalke liessen die Sachsen dem kriselnden Revierklub keine Chance. Marcel Sabitzer, Timo Werner, Marcel Halstenberg, Angeliño und Emil Forsberg trafen beim völlig verdienten Erfolg.

Was ist mit Hertha los?

So ausgelassen der Karneval derzeit in Köln treibt, so furios trat der «FC» auswärts in Berlin auf. Die bemitleidenswerten Hauptstädter wurden regelrecht überfahren. Bereits nach 45 Minuten stand es 3:0 für die Gäste, am Ende zeigte die Anzeigetafel gar ein 5:0 an. Die Hertha taumelt damit der Abstiegszone entgegen.

Immer wieder Haaland

Zu einem letztlich ungefährdeten Sieg kam der BVB. Die Dortmunder mussten sich gegen das abstiegsbedrohte Werder Bremen aber bis zur 52. Minute gedulden, ehe Dan-Axel Zagadou für die verdiente Führung sorgte. Im Gegensatz zum Pokal-Achtelfinal, als der BVB vor knapp 3 Wochen noch an Bremen gescheitert war, liess er diesmal nicht nach.

Erling Haaland erzielte nach einer schönen Kombination das 2:0. (66. Minute). Für den Norweger war es bereits das 9. Tor im 6. Spiel für das Team von Lucien Favre. Manuel Akanji wurde beim BVB in der Nachspielzeit eingewechselt.

Gladbach spät bestraft

Einen Last-Minute-Dämpfer musste das Schweizer Gladbach-Quartett hinnehmen. Das Team um Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo lag gegen Hoffenheim lange mit 1:0 in Führung, Hoffenheim glich in der Nachspielzeit aber noch aus. Während Sommer, Elvedi und Zakaria durchspielten, wurde Embolo erst kurz vor Schluss eingewechselt.

Eklat im Gladbach-Block Unschöne Szenen spielten sich in Mönchengladbach ab. Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp wurde von einigen Gladbach-Anhängern mit einem Plakat verunglimpft. Borussia-Manager Max Eberl und Captain Lars Stindl intervenierten, das Spiel musste unterbrochen werden. Nach kurzer Zeit wurde das Eklat-Transparent wieder abgehängt. Es gab heftige Pfiffe von einem Grossteil der Gladbacher Fans.

Fortuna Düsseldorf hat seine Talfahrt in Richtung 2. Liga vorerst gestoppt. Die Rheinländer gewannen in Freiburg mit 2:0 und holten damit den ersten Sieg in der Rückrunde. Verteidiger André Hoffmann (37.) und Erik Thommy (61.) trafen für die Fortuna.

Resultate Bundesliga

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 22.2.20, 17:45 Uhr