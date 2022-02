Union Berlin hat in der Bundesliga zum 3. Mal in Serie verloren. Liegt's am Weggang von Max Kruse?

Legende: Es läuft nicht mehr rund Julian Ryerson und Torhüter Andreas Luthe. keystone

Der Wurm ist drin bei Union Berlin. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer kassierte in der 23. Bundesliga-Runde beim 0:1 bei Arminia Bielefeld die 3. Niederlage in Serie. Zum 3. Mal in Folge blieben die «Eisernen» zudem ohne Torerfolg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Masaya Okugawa in der 53. Minute.

Audio Nächste Niederlage für Fischers Union (ARD; Christian Schulze) 01:05 min abspielen. Laufzeit 01:05 Minuten.

Vor einem Monat hatte Union noch von Platz 4 gegrüsst und war das Überraschungsteam der Liga. Doch dann verliess kurz vor Schliessung des Transferfensters Schlüsselspieler Max Kruse (nach Wolfsburg) den Klub – und seither harzt es bei der Fischer-Equipe. Inzwischen ist Union auf Platz 9 abgerutscht.

Niederlage auch für Kruse

Der abgewanderte Kruse konnte am Samstag bei seinem neuen Arbeitgeber erstmals nicht als Sieger vom Platz. Wolfsburg unterlag zu Hause Hoffenheim trotz einer 1:0-Führung mit 1:2. Jacob Bruun Larsen mit einem spektakulären Seitfallzieher (73.) und Andrej Kramaric (78.) drehten mit ihren Treffern die Partie in der Schlussphase.

Der SC Freiburg feierte in Augsburg einen 2:1-Erfolg und kletterte damit hoch auf Rang 5.