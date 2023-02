Der Schweizer Natistürmer Haris Seferovic ist definitiv bei Celta Vigo angekommen und schiesst sein 1. Tor für seinen neuen Verein in Spanien.

23. Runde in Spanien

Legende: Jubelt im neuen Dress Haris Seferovic. imago images/Marca

Haris Seferovic hat in seinem 4. Einsatz für Celta Vigo seinen 1. Treffer erzielt. Der Schweizer Natispieler stand zum 1. Mal in der Startformation und brachte sein Team beim 3:0-Heimsieg gegen Valladolid mit einem Kopfball in Führung.

Der Stürmer hatte Galatasaray Istanbul Ende Januar verlassen und sich Celta Vigo angeschlossen. Seine Transferrechte liegen aber weiter bei Benfica Lissabon, nach Spanien ist der 31-Jährige erneut lediglich ausgeliehen.

Der FC Barcelona hat derweil eine Vorentscheidung im Titelkampf verpasst. Die Katalanen unterlagen 3 Tage nach dem Aus in der Europa League bei Kellerkind UD Almeria völlig überraschend mit 0:1 und haben damit nur noch 7 Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid. Der Titelverteidiger hatte sich am Samstag mit einem 1:1 (0:0) im Stadtderby gegen Atletico begnügen müssen.

Für Barça war es erst die 2. Saisonniederlage in der Liga, zuvor hatte man 7 Meisterschaftssiege in Folge gefeiert. El Bilal Toure (24.) erzielte für Aussenseiter Almeria den goldenen Treffer.

