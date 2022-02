Im Gegensatz zu Leipzig, das in Bochum spät gewinnt, lassen die Borussen gegen Augsburg Federn.

Dortmund patzt in Augsburg – Nkunku erlöst Leipzig spät

24. Runde in der Bundesliga

Legende: Freud und Leid Augsburg jubelt über den Ausgleich, Dortmunds Emre Can und Mats Hummels sind bedient. imago images

Borussia Dortmund muss die Verfolgung von Tabellenführer Bayern München wohl endgültig abblasen. Die ersatzgeschwächte Mannschaft von Marco Rose kassierte in Augsburg durch Noah Sarenren Bazee (78.) einen späten Ausgleichstreffer zum 1:1 und hat nun 8 Punkte Rückstand auf den Rekordmeister.

Dabei war der BVB durch Thorgan Hazard in Führung gegangen (35.), versäumte es aber vor allem zu Beginn der 2. Halbzeit, den Vorsprung auszubauen – hinzu kamen ein Latten- und ein Pfostentreffer. Dortmund wird sich nach dem Scheitern in allen Pokalwettbewerben nun darauf beschränken müssen, seinen Platz in der Champions League abzusichern.

Leipzig mit Mini-Sieg

Die Leipziger Tormaschine kam in Bochum nur schwer auf Touren, dennoch setzten die «Bullen» ihre Erfolgsserie unter Domenico Tedesco mit Glück fort. Beim heimstarken VfL Bochum bescherte der eingewechselte Christopher Nkunku (82.) den Gästen das Siegtor. Aufsteiger Bochum verlor damit auch das siebte Duell gegen Leipzig und erlitt mit der dritten Heimpleite der Saison einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.