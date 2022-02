Legende: 3. Saisontor Breel Embolo köpfelt zum 2:2 ein. imago images

Dank Breel Embolo kam Gladbach gegen Wolfsburg immerhin zu einem Punkt. Der Schweizer Nati-Stürmer wurde in der 78. Minute eingewechselt und war 4 Minuten später per Kopf zum 2:2-Endstand erfolgreich. Die «Fohlen» agierten zu diesem Zeitpunkt nach einer roten Karte gegen Wolfsburgs Maxence Lacroix in Überzahl. Fast hätte es noch für den Sieg gereicht, ein Treffer von Matthias Ginter wurde aber nach VAR-Intervention aberkannt. Wolfsburg (ab 58. mit Kevin Mbabu, ab 78. mit Renato Steffen) hatte nach gut einer halben Stunde 2:0 geführt.

Knapper Bayern-Sieg

Ebenfalls nur 4 Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Leroy Sané für den knappen 1:0-Auswärtssieg von Bayern München in Frankfurt. Der Offensivspieler traf in der 71. Minute, nachdem er von Joshua Kimmich mustergültig bedient worden war. Insgesamt war der knappe Sieg für den Leader verdient, doch auch Frankfurt hatte einige Möglichkeiten auf einen Treffer. Filip Kostic hätte die Gastgeber in der ersten Halbzeit gleich zweimal in Führung bringen können.

Dank des Dreiers baut Bayern zumindest bis Sonntag sein Polster auf Verfolger Dortmund auf 9 Punkte aus.

Seoanes Leverkusen ungefährdet

Gerardo Seoanes Leverkusen festigte Rang 3 in der Tabelle dank eines ungefährdeten 3:0 gegen Bielefeld. Lucas Alario (30.) und Moussa Diaby (57./81.) sprangen für den verletzten Patrik Schick als Torschützen in die Bresche.

Zum ersten Mal nach 3 Niederlagen ohne Tor kam Urs Fischers Union Berlin wieder zu 3 Punkten. Sheraldo Becker glänzte beim 3:1 gegen Mainz mit einem Assist und einem Tor.

Freiburg kehrt dank des 3:0 über Hertha Berlin auf Tabellenrang 4 zurück. Ein Doppelschlag von Kevin Schade und Lucas Höler zwischen der 83. und der 86. Minute sicherten den Sieg.

Tabellenschlusslicht Greuther Fürth holt gegen Köln einen Punkt. Die Partie endet 1:1.

