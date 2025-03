Per E-Mail teilen

Legende: 2. Saisonniederlage Für Harry Kane und die Bayern. Imago/Michael Weber

Die Bayern kassierten nach dem überzeugenden 3:0-Sieg in der Champions League gegen Leverkusen eine überraschende Heimpleite. Gegen den Abstiegskandidaten Bochum musste sich das Team von Vincent Kompany, der gleich 10 Änderungen im Vergleich zum Achtelfinal-Sieg vornahm, trotz früher 2:0-Führung mit 2:3 geschlagen geben. Joao Palhinha wurde bei den Münchnern kurz vor der Pause beim Stand von 2:1 des Feldes verwiesen.

Zuvor hatte Raphaël Guerreiro die Bayern mit einem Doppelpack auf die Siegerstrasse gebracht. Jakov Medic, Ibrahima Sissoko und Matus Bero drehten die Partie aber zu Gunsten der Gäste, die damit erstmals seit 1991 beim deutschen Rekordmeister siegten. Auf Seiten der Münchner setzte Serge Gnabry beim Stand von 1:0 ausserdem noch einen Penalty an den Pfosten.

Leverkusen unterliegt Werder

Vom Patzer des Leaders konnte Verfolger Bayer Leverkusen aber nicht profitieren. Die «Werkself», bei der Granit Xhaka zur Pause ausgewechselt wurde, musste sich Werder Bremen im eigenen Stadion mit 0:2 geschlagen geben. Die Tore erzielten Romano Schmid bereits in der 7. Minute und Justin Njinmah in der Nachspielzeit.

So setzte es für das Team von Xabi Alonso wie für die Bayern die erst 2. Saisonniederlage in der Bundesliga ab. Der Vorsprung der Münchner beträgt 9 Runden vor Schluss damit nach wie vor 8 Punkte.

Stergiou sieht Rot

Einen bitteren Nachmittag erlebte Stuttgarts Leonidas Stergiou. Der Schweizer in Diensten der Schwaben verstolperte beim Auswärtsspiel in Kiel in der 53. Minute beim Stand von 1:2 als letzter Mann den Ball und musste nach einer Notbremse vorzeitig unter die Dusche. Trotz Unterzahl glich mit Ermedin Demirovic ein weiterer Ex-St. Galler die Partie für Stuttgart zum 2:2-Schlussresultat aus.

Auch Dortmund verliert zuhause

Einen weiteren Rückschlag setzte es für Borussia Dortmund und Gregor Kobel ab. Der Champions-League-Finalist des vergangenen Jahres verlor zuhause mit 0:1 gegen Augsburg und verbleibt auf dem enttäuschenden 10. Tabellenplatz.

Verteidiger Cédric Zesiger spielte bei den Fuggerstädtern durch. Damit blieb Augsburg auch beim 7. Einsatz des Schweizers ohne Gegentor und schloss punktemässig zu Dortmund auf.

Wolfsburg und St. Pauli trennten sich 1:1. Siebe van der Heiden hatte die Gäste aus Hamburg vor der Pause in Führung gebracht. Ex-Lugano-Akteur Mohamed Amoura sicherte Wolfsburg nach 70 Minuten vom Punkt aber noch einen Zähler.

