Der BVB schlägt Köln mit 6:1 und ist temporär Leader. Stuttgart unterliegt Wolfsburg. Schalke punktet in der Nachspielzeit.

25. Runde in der Bundesliga

Legende: Doppeltorschütze vor über 80'000 Fans Sébastien Haller. imago images/nordphoto GmbH/Teresa Kroeger

Borussia Dortmund hat mit einer Gala zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Der BVB deklassierte Köln zuhause gleich mit 6:1 und liegt einen Punkt vor Bayern München. Sébastien Haller und Marco Reus trafen im ausverkauften Signal Iduna Park doppelt. Die weiteren Treffer für die überragenden Dortmunder erzielten Raphael Guerreiro und Donyell Malen.

Stuttgart im Tief

Der VfB Stuttgart ist durch eine 0:1-Heimniederlage gegen Wolfsburg auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Ausgerechnet der einstige VfB-Stürmer Omar Marmoush erzielte das Siegtor für die Gäste, die ihre Hoffnungen auf einen Europacup-Platz wahrten.

Demirovic fliegt vom Platz

Das bisherige Schlusslicht Hoffenheim kam durch ein 3:1 über Hertha zum ersten Sieg seit fünf Monaten. Schalke, zuvor punktgleich mit Stuttgart, erkämpfte sich in Augsburg dank einem Penaltytor von Marius Bülter in der 93. Minute ein 1:1. Augsburg spielte zu diesem Zeitpunkt nach einem Platzverweis gegen den Ex-St. Galler Ermedin Demirovic in Unterzahl.