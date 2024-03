Die Augsburger feiern in der 26. Runde der Bundesliga den 4. Sieg in Folge. Die Bayern siegen in Darmstadt.

Legende: Haben viel Grund zum Feiern Ruben Vargas (r.) und seine Augsburger Teamkollegen. Keystone/DPA/Swen Pförtner

Der FC Augsburg befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Dank einem 3:1-Erfolg in Wolfsburg, dem 4. Sieg in Serie, stiessen die Fuggerstädter auf Rang 7 vor. Patrick Wimmer brachte die Gastgeber in Führung (9.), flog dann aber kurz vor der Pause wegen einer Notbremse vom Platz.

Die Augsburger nutzten die Überzahl zur Wende. Beim 1:1 durch Arne Maier (45.+3) legte Nati-Spieler Ruben Vargas einen Freistoss auf den Torschützen ab. Kristijan Jakic schoss sein Team dann mit einem Doppelpack zum Sieg. Kevin Mbabu (Augsburg) und Cédric Zesiger (Wolfsburg) spielten durch, Vargas wurde in der 76. Minute ausgewechselt.

Kane mit Rekord

Bayern München gewann in Darmstadt 5:2. Harry Kane überflügelte mit seinem 31. Tor in dieser Spielzeit zum zwischenzeitlichen 2:1 Legende Uwe Seeler. Mehr Tore sind einem Spieler in seiner Premierensaison noch nie gelungen.

Mönchengladbach (mit Nico Elvedi) spielte in Heidenheim 1:1. Mainz (ab der 61. Minute mit Silvan Widmer) feierte beim 2:0 zuhause gegen Bochum einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Union Berlin schlug Bremen 2:1.