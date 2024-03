Der Bundesliga-Leader mit dem Schweizer Nati-Captain Xhaka gewinnt in der 26. Runde der Bundesliga in Freiburg 3:2.

Legende: Weiter nicht zu stoppen Die Leverkusener konnten auch in Freiburg jubeln. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Bayer Leverkusen befindet sich weiterhin auf direktem Weg zum erstmaligen Gewinn der deutschen Miesterschaft. Das Team von Trainer Xabi Alonso setzte sich auswärts beim SC Freiburg mit 3:2 durch und feierte in der 26. Runde den 22. Sieg. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Bayern München beträgt damit weiterhin 10 Punkte.

Florian Wirtz traf bereits in der 2. Minute zum 1:0 für die Leverkusener. Freiburg kam in der 10. Minute durch Ritsu Doan zum Ausgleich. Noch vor der Pause war Adam Hlozek für die neuerliche Führung der Gäste besorgt. Nach Patrick Schicks 3:1 in der 53. Minute schien die Vorentscheidung gefallen. Die Freiburger kamen durch einen Treffer von Yannik Keitel aber noch einmal zurück (79.). Zu mehr reichte es dem Heimteam aber nicht mehr. Granit Xhaka spielte bei Leverkusen durch.