Mainz befindet sich weiter im Hoch. Das Team mit den beiden Schweizer Nationalspielern Silvan Widmer und Edimilson Fernandes in der Startelf siegte in Leipzig gleich mit 3:0 und ist damit in der Bundesliga seit 7 Spielen ungeschlagen (davon 5 Siege). Marcus Ingvartsen brachte die Gäste früh in Führung (9.). Ludovic Ajorque mit einem ganz feinen Füsschen (57.) und Dominik Kohr (67.) erhöhten nach der Pause.

Vom Ausrutscher der Leipziger profitierte Union Berlin. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann zuhause 3:0 gegen Stuttgart und weist nun 6 Punkte Vorsprung auf das fünftplatzierte Leipzig auf. Freiburg auf Rang 4 verpasste es nach einem 1:1 gegen Hertha BSC, sich ebenfalls entscheidend abzusetzen.

Todesfall auf Schalke Box aufklappen Box zuklappen Beim Bundesligaspiel von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen ist ein Zuschauer verstorben. Notärzte hatten in der Schlussphase der Partie zunächst versucht, den Mann in der Südkurve zu reanimieren. Nach Spielende gab der Klub bekannt, dass für den Zuschauer jede Hilfe zu spät kam.

Einen gebrauchten Nachmittag erlebte Wolfsburgs Maximilian Arnold, der beim 2:2 gegen Augsburg erst ein Eigentor erzielte und anschliessend einen Penalty verschoss. Immerhin gelang Teamkollege Felix Nmecha in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. Schalke mit Michael Frey (nach 62 Minuten ausgewechselt) verlor zuhause gegen Leverkusen mit 0:3.