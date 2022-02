In einer spektakulären Partie gegen Tottenham Hotspur hat Manchester City erstmals seit 15 Spielen wieder eine Niederlage kassiert. Der Premier-League-Leader unterlag zuhause mit 2:3. Bei Tottenham konnte sich Harry Kane (59., 95.) als Doppeltorschütze feiern lassen. Der zwischenzeitliche Ausgleich der «Citizens» war erst in der 92. Minute gefallen.

Die Verfolger Liverpool und Chelsea kamen derweil zu Siegen und näherten sich ManCity in der Tabelle wieder an. Die «Reds» drehten zuhause einen 0:1-Rückstand in ein 3:1 gegen Norwich. Milot Rashica (48.) hatte den neuen Tabellenletzten in Führung gebracht, Sadio Mané (64.), Mohamed Salah (67.) mit seinem 150. Liverpool-Treffer und Luis Diaz (81.) sorgten für die Wende.

Chelsea musste sich bei Crystal Palace bis in die 89. Minute gedulden, ehe Hakim Ziyech das Team mit dem 1:0 erlöste.

Xhaka und Schär punkten

Arsenal siegte gegen Brentford mit 2:1, damit zog das Team von Granit Xhaka mit West Ham United auf Rang 5 gleich. Fabian Schär setzte mit Newcastle (1:1 bei West Ham) die Aufwärtstendenz fort.