Bayern hat den Vorsprung in der Bundesliga auf Leverkusen am 27. Spieltag der Bundesliga wieder auf 6 Punkte vergrössert. Gegen St. Pauli gab es einen 3:2-Heimsieg, auch dank Harry Kanes 22. Saisontreffer.

Elvedi scheitert am Pfosten, Zesiger mit Assist

Einen kapitalen Vollerfolg nach 3 sieglosen Heimspielen feierte Gladbach. Die «Fohlen» schlugen Leipzig 1:0, zogen in der Tabelle an RB vorbei und nähern sich den Champions-League-Rängen. Das einzige Tor erzielte Alassane Pléa (56.). Der Erfolg der Equipe von Gerardo Seoane war verdient, traf sie doch 3-fach Aluminium. Darunter auch Nati-Verteidiger Nico Elvedi.

Augsburg musste sich bei Hoffenheim mit einem 1:1 begnügen. Damit endete für die Fuggerstädter eine eindrückliche Serie von 684 Minuten ohne Gegentor. Einmal mehr mittendrin war Cédric Zesiger, der das 1:0 vorbereitete. Andrej Kramaric sicherte Hoffenheim per Handspenalty den Punkt.

Am Tabellenende feierte Heidenheim einen kapitalen Sieg (1:0 in Wolfsburg). Holstein Kiel (0:3 gegen Bremen) taumelt derweil in Richtung Abstieg.

