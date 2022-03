Der BVB kommt auswärts in der Domstadt nicht über ein Remis hinaus und weist neu 6 Punkte Rückstand auf die Bayern auf.

Bei Haaland-Comeback: Borussia Dortmund patzt in Köln

27. Runde in der Bundesliga

Legende: Kehrte in die Dortmunder Abwehrreihe zurück Der Schweizer Manuel Akanji (rechts). imago images/Teresa Kröger

Dortmund muss im Kampf um den Meistertitel in der Bundesliga einen Rückschlag verkraften. Die Borussia kam beim Gastspiel in Köln nach Führung nicht über ein 1:1 hinaus. Damit ziehen die Bayern an der Spitze wieder davon.

Dabei hatte der Auftritt der Gelb-Schwarzen in der Domstadt vielversprechend begonnen: Bereits in der 8. Minute war es Marius Wolf, der nach einem Chip-Pass von Jude Bellingham die Gäste früh in Führung brachte. Der Tabellenzweite bekundete beim Startelf-Comeback von Erling Haaland und Manuel Akanji nach überstandener Verletzung allerdings Mühe mit den beherzt auftretenden Kölnern.

Deren zahlreiche Angriffsbemühungen kürte Sebastian Andersson in der 36. Minute mit dem verdienten Ausgleich. Zwar schwanden dem Team von Steffen Baumgart in der 2. Halbzeit die Kräfte, der Gastgeber vermochte den Punkt aber über die Zeit zu retten.

Audio BVB verpasst Sieg bei Haaland-Rückkehr (ARD, Jan Wochner) 00:45 min abspielen. Laufzeit 00:45 Minuten.

In den anderen beiden Sonntagsspielen distanzierte Leverkusen dank eines 2:0-Sieges in Wolfsburg das viertplatzierte Leipzig. Die Sachsen hatten sich von Frankfurt torlos getrennt.