Die Münchner verlieren in der 28. Bundesliga-Runde in Heidenheim 2:3. Die Leverkusener gewinnen bei Union Berlin 1:0.

Legende: Kann es nicht fassen Bayerns Serge Gnabry. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Leverkusen kann die Meisterparty planen. Das Team mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka gewann am 28. Spieltag dank einem Penalty-Treffer von Florian Wirtz (45.+8) 1:0 bei Union Berlin. Weil Bayern München in Heidenheim mit 2:3 verlor, liegt Leverkusen 6 Runden vor Schluss 16 Punkte vor dem Rekordmeister. Mit einem Sieg am Sonntag in einer Woche gegen Bremen wäre der erste Meistertitel Tatsache. Verlieren die Münchner nächsten Samstag gegen Köln, wäre bereits am Samstag alles klar.

Die Bayern gaben in Heidenheim eine 2:0-Führung aus der Hand. Mit einem Doppelschlag durch Kevin Sessa und Tim Kleindienst (50./51.) glich der Aufsteiger aus. Kleindienst schoss die Gastgeber dann in der 79. Minute gar noch zum Sieg.

Köln mit Wende

Im Abstiegskampf feierte Köln einen 2:1-Heimsieg gegen Bochum. Steffen Tigges und Luca Waldschmidt drehten die Partie kurz vor Schluss. Die Kölner haben damit weiter nur einen Punkt Rückstand auf Mainz (4:0 gegen Darmstadt) auf dem Relegationsplatz.

Leipzig feierte in Freiburg einen 4:1-Erfolg und überholte im Kampf um einen Platz in der Champions League Dortmund. Der BVB empfängt am Abend Stuttgart.