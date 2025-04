Legende: Alles Gestikulieren hilft nichts Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigt Cédric Zesiger die gelb-rote Karte. Keystone/DPA/Tom Weller

Augsburg hat sich zum Auftakt der 28. Runde in der Bundesliga im Derby Bayern München geschlagen geben müssen. Augsburgs Cédric Zesiger stand dabei ungewollt im Fokus.

Der Schweizer verlor in der 58. Minute den Ball an Harry Kane und traf den Engländer anschliessend am Knöchel. Da Zesiger schon in der 32. Minute verwarnt worden war, sah er Gelb-Rot und musste vom Platz.

Überzahl postwendend ausgenutzt

Kaum war Zesiger in der Kabine, schlug der Rekordmeister zu. Kane stand nach einer präzisen Flanke von Michael Olise am zweiten Pfosten goldrichtig und köpfelte die Münchner in Front (60.).

In der Nachspielzeit lenkte Verteidiger Chrislain Matsima einen Abschluss von Leroy Sané ins eigene Tor zum 1:3-Schlussresultat.

Sorgen um Musiala

In der ersten Halbzeit waren die Augsburger durch einen satten Schuss von Dimitrios Giannoulis in Führung gegangen (30.). Jamal Musiala sorgte noch vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich (42.). Wenige Minuten vor dem Zesiger-Platzverweis musste Musiala verletztungsbedingt ausgewechselt werden.

Bundesliga